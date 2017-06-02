ГИБДД: мертвую кошку на алтайской дороге закрасил "Парнас"

Напомним, скандальное видео с разметкой поверх мертвого животного разместил на YouTube 29 мая Алексей Юкубалин. Автор ролика сообщил:

Вот так вот работают дорожники в Горно-Алтайске. Сделали новую полосу и смотрите. Это получается кошку, видимо, сбили, и она как лежала, так, и заполосовали. И смех и грех.

Вскоре информация о мертвой кошке разошлась по интернету. Республиканское управление ГИБДД даже провело небольшое расследование, чтобы выяснить, кто виновен в такой покраске:

Сотрудники субподрядной дорожной организации ООО "Парнаса" ( Омск) наносили дорожную разметку на проезжую часть дороги, при этом нанесли ее на мертвое животное (кота), которое находилось на краю дороги.

По данным ГИБДД, оператор специальной машины не заметил труп животного, поэтому своевременно не мог выключить подачу краски. Сейчас нарушение разметки уже устранено. Что стало с останками, животных полицейские не сообщают.

А вот балансосодержателю дороги "УпрДорАлтай" было указано, чтобы впредь такого не допускалось.

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