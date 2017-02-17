ГИБДД просит барнаульских водителей не выезжать на личном транспорте из-за шторма

По данным ГИБДД, из-за непогоды увеличивается вероятность возрастания количества ДТП. Поэтому полиция обращается к водителям и пешеходом с просьбой быть предельно внимательными в связи со сложными дорожными условиями.

Особенно внимательными надо быть 17 февраля: в пятницу ожидается наибольшая интенсивность осадков и порывы ветра до 24 м/с (86,4 км/ч).

Из обращения Госавтоинспекции Барнаула:

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательными при проезде пешеходных переходов, заранее снижать скорость, не объезжать транспорт, остановившийся перед пешеходным переходом, учитывать особенности управления транспортным средством в условиях гололеда и обильного снегопада. В первую очередь, соблюдать скоростной режим, выдерживать безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, соблюдать правила маневрирования. Особенно аккуратными на дороге в этот период должны быть начинающие водители, не обладающие нужными навыками управления автомобилем. Пешеходам следует переходить проезжую часть в строго установленных местах и только, убедившись в том, что все автомобили остановились и уступают дорогу. Помните, неожиданный выход на проезжую часть является причиной аварийной ситуации.

Что происходит на трассах

Тем временем подписчики паблика Barnaul22 передают с трасс, что видимость на дорогах плохая:

— Всем привет, ребята как обстановка на трассе Барнаул-Рубцовск пытаюсь выехать с Новосибирска, тут буран метет.

— Заринская трасса, вот такая видимость... будьте осторожны!

Штормпрогноз

Напомним, что накануне в крае на сутки 17 и первую половину ночи 18 февраля было объявлено штормовое предупреждение. Ожидается снег, по югу края мокрый, местами сильный, гололёд, метель, усиление ветра до 15-20 м/с, по югу до 20-25 м/с, на дорогах гололедица, местами снежные заносы.

17 февраля ожидается достаточно теплая погода — по краю -2...-7 днем, в предгорьях до +4. Но уже 18 февраля придет похолодание.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение ЧС и происшествий до муниципального уровня, обусловленных обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций.