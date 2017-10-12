Госдума рассмотрит законопроект о страховании пассажиров такси

По мнению автора инициативы, такси — единственный вид транспорта, на который не распространяется действие закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров.

Помимо обязательного страхования клиентов, предлагается законодательно регламентировать действия агрегаторов и таксопарков, а также отдельных водителей для того, что определять ответственных лиц в случае правонарушений.

Пока при заказе такси с помощью агрегаторов пассажир не может рассчитывать на существенную компенсацию по ОСАГО при ДТП.

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