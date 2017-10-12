Госдума рассмотрит законопроект о страховании пассажиров такси

Депутат от партии ЛДПР Сергей Жигарев внес в Госдуму законопроект, обязывающий перевозчиков такси осуществлять страхование пассажиров, сообщают "Парламентская газета". Документ предлагает повысить защищенность россиян во время поездки на такси. Для этого необходимо ввести обязательное страхование пассажиров перевозчиками.
По мнению автора инициативы, такси — единственный вид транспорта, на который не распространяется действие закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров.
Помимо обязательного страхования клиентов, предлагается законодательно регламентировать действия агрегаторов и таксопарков, а также отдельных водителей для того, что определять ответственных лиц в случае правонарушений.
Пока при заказе такси с помощью агрегаторов пассажир не может рассчитывать на существенную компенсацию по ОСАГО при ДТП.
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