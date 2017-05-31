Импортные моторные масла дешевеют, а российские — дорожают

В 2016 году средняя цена четырехлитровой канистры отечественного полусинтетического масла выросла почти на 15%. Упаковка импортного масла того же объема подешевела на 8,5%. К такому выводу пришли аналитики агентства "Автостат", исследовав динамику розничных цен в Москве.
Сильнее всего в прошлом году подорожали масла компании "Газпромнефть" (марки G-ENERGY, GAZPROMNEFT) и "Лукойл". Ценник на них вырос на 19–22%. Заметнее всего подешевели (на 18-19%) импортные MANNOL, BP (CASTROL) и ENEOS.
В "Автостате" отмечают: в разгар экономического кризиса, в сентябре 2015 года, литр отечественного моторного масла для легковых автомобилей за год подорожал в среднем на 10 рублей, а литр импортного – на 100 рублей. В тот момент рост цен наших масел составлял не более 7,5%, а рост импортных превышал 30%. Таким образом, отечественные производители получили огромное конкурентное преимущество и реальный шанс на импортозамещение.
Но к концу 2016 года на рынке моторных масел "проявились традиционные тенденции, присущие нашему рынку", говорят в агентстве. За год почти все российские производители, за исключением ТНК, заметно подняли розничные цены, а все зарубежные компании снизили их.
"Возникает вполне закономерный вывод, что при таких темпах динамики цен полученное конкурентное преимущество весьма скоро исчезнет, а процесс импортозамещения завершится, как и в предыдущие посткризисные периоды" — говорится в сообщении "Автостата".
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