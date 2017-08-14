Инспекторам ГИБДД запретят курить и хамить водителям

Инспекторам ГИБДД запретят грубить водителям, курить в их присутствии и научат отказываться от взяток. Такие положения планирует внести МВД в регламент по надзору за дорожным движением, пишет "Коммерсантъ".
Документ, размещенный на портале проектов нормативных актов, впервые описывает ситуацию, когда водитель склоняет инспектора к получению взятки. По новому регламенту, сотрудник ДПС обязан подать уведомление в МВД по специальной форме.
Регламентом также предлагают закрепить обязанность инспектора ДПС воздерживаться от "любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, политических или религиозных предпочтений". Инспектору не рекомендуется вести себя грубо, проявлять пренебрежительный тон, быть заносчивым, делать предвзятые замечания. Не допускаются "действия, провоцирующие противоправное поведение", "оскорбительные выражения или реплики", а также курение, цитирует издание.
Часть изменений касается непосредственно процесса надзора за движением. Например, в темное время суток и в условиях ограниченной видимости у сотрудника ДПС может быть не только светящийся жезл (как сейчас), но и жезл со "световозвращающими элементами". Также уточняется, что если медицинское освидетельствование водителя у врача не выявило состояния опьянения, то инспекторы обязаны будут вернуть водителя из больницы к автомобилю.
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