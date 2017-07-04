Мэрия: дорожники не виноваты в провале асфальта в центре Барнаула

Случилось неприятное событие. Сейчас идет опрессовка теплосетей и по всему городу случаются провалы или подмывы, которые влекут разрушение асфальтобетона. Это и случилось на пересечении Красноармейского и Молодежной. Подчеркну: данный дефект никоим образом не относится к работе дорожных служб.

На сегодня запланировано совещание со всеми инженерными службами. Его участники решат, как максимально быстро устранить причины провала и заасфальтировать участок. Через неделю никто и не вспомнит, что был этот провал.