Мэрия: дорожники не виноваты в провале асфальта в центре Барнаула

3 июля на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной провалился асфальт. Это случилось спустя всего неделю после ремонта дороги. В администрации Барнаула сообщили, что в инциденте не стоит винить дорожников.
Антон Шеломенцев,
председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи:
Случилось неприятное событие. Сейчас идет опрессовка теплосетей и по всему городу случаются провалы или подмывы, которые влекут разрушение асфальтобетона. Это и случилось на пересечении Красноармейского и Молодежной. Подчеркну: данный дефект никоим образом не относится к работе дорожных служб.
На сегодня запланировано совещание со всеми инженерными службами. Его участники решат, как максимально быстро устранить причины провала и заасфальтировать участок. Через неделю никто и не вспомнит, что был этот провал.
По словам Шеломенцева, специалистам придется вскрывать поврежденный участок до инженерных сетей, устанавливать причину размыва, засыпать грунт и восстанавливать асфальт. Перекрытия движения по перекрестку не потребуется, рабочие лишь оградят место провала.
Также глава дорожного комитета сообщил, что ремонт проспекта Красноармейского завершен на 70%. Специалистам осталось сделать примыкания, съезды и тротуары. Полностью Красноармейский будет готов к 1 сентября.
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