Мэру Барнаула понравились автопарковки, строящиеся в лесу

Сергей Дугин проинспектировал строительство парковок и реконструкцию дорог у медкластера и лыжной базы "Динамо". 21 октября 2017 года. Фото : barnaul.org. Сергей Дугин проинспектировал строительство парковок и реконструкцию дорог у медкластера и лыжной базы "Динамо". 21 октября 2017 года. Фото : barnaul.org. Сергей Дугин проинспектировал строительство парковок и реконструкцию дорог у медкластера и лыжной базы "Динамо". 21 октября 2017 года. Фото : barnaul.org. Сергей Дугин проинспектировал строительство парковок и реконструкцию дорог у медкластера и лыжной базы "Динамо". 21 октября 2017 года. Фото : barnaul.org. Сергей Дугин проинспектировал строительство парковок и реконструкцию дорог у медкластера и лыжной базы "Динамо". 21 октября 2017 года. Фото : barnaul.org. Сергей Дугин проинспектировал строительство парковок и реконструкцию дорог у медкластера и лыжной базы "Динамо". 21 октября 2017 года. Фото : barnaul.org.

Реконструкция дорог у медкластера по улицам Ляпидевского и 6-я Нагорная подходит к концу. Уже выполнены основные работы по укладке асфальта площадью свыше 7 тысяч квадратных метров. Установлены бордюры. Реконструирована разворотная площадка для автобусов, сообщает мэрия.

По данным мэрии, практически готовы парковочные места по 6-й Нагорной улице, у перинатального центра "ДАР" и возле краевой клинической больницы, а также за Центром травматологии и ортопедии. Доделывается парковка у лыжной базы "Динамо" возле Веревочного парка. Совокупно в этом участке барнаульского бора созданы более 530 парковочных мест, есть специально отведенные площадки для автомобилей людей с ограниченными возможностями.

Сергей Дугин,

глава администрации Барнаула:

Хорошо получилось, достойно, главное, что удобно, востребовано, больше порядка будет в плане размещения транспорта. Медкластеру, по масштабу объекта и уровню оказания профессиональной медицинской помощи, наверное, нет равных за Уралом. К такому учреждению и подъездные пути должны быть соответствующие.

Полностью работы по реконструкции дорог и созданию парковок в бору у медкластера и лыжной базы будут завершены уже на следующей неделе, сообщили мэру дорожники.

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