Мэру Барнаула понравились автопарковки, строящиеся в лесу

21 октября Сергей Дугин проинспектировал строительство парковок у краевой клинической больницы и лыжной базы "Динамо" в барнаульском бору. Мэр города остался доволен увиденным.
Реконструкция дорог у медкластера по улицам Ляпидевского и 6-я Нагорная подходит к концу. Уже выполнены основные работы по укладке асфальта площадью свыше 7 тысяч квадратных метров. Установлены бордюры. Реконструирована разворотная площадка для автобусов, сообщает мэрия.
По данным мэрии, практически готовы парковочные места по 6-й Нагорной улице, у перинатального центра "ДАР" и возле краевой клинической больницы, а также за Центром травматологии и ортопедии. Доделывается парковка у лыжной базы "Динамо" возле Веревочного парка. Совокупно в этом участке барнаульского бора созданы более 530 парковочных мест, есть специально отведенные площадки для автомобилей людей с ограниченными возможностями.
Сергей Дугин,
глава администрации Барнаула:
Хорошо получилось, достойно, главное, что удобно, востребовано, больше порядка будет в плане размещения транспорта. Медкластеру, по масштабу объекта и уровню оказания профессиональной медицинской помощи, наверное, нет равных за Уралом. К такому учреждению и подъездные пути должны быть соответствующие.
Полностью работы по реконструкции дорог и созданию парковок в бору у медкластера и лыжной базы будут завершены уже на следующей неделе, сообщили мэру дорожники.
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