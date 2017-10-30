Минтранс придумал, как заставить автомобили ездить медленнее

В документе изложены несколько способов снижения скорости. Наиболее эффективным методом называют сужение полос. Минтранс предлагает прибегать к этой мере везде, где не ходят автобусы большой вместимости и грузовики грузоподъемностью более 5 тонн.

Как подчеркивает издание, по сути Минтранс предлагает регионам перенимать опыт московских властей, которые сужением полос сохраняют их количество при увеличении ширины тротуаров и одновременно снижают среднюю скорость на определенных участках.

Водителей также можно заставить снизить скорость, искривляя траекторию движения и сужая проезжую, расширяя обочины и укладывая бордюры. Еще один метод — создать на разделительной полосе искусственные возвышения, сужающие полосы движения перед пешеходными переходами.

На участках с "избыточной шириной полос" предлагается замедлять транспортные потоки с помощью зигзагообразной разметки. Ее не рекомендуется применять на дорогах, где число полос в одну сторону превышает две.

Защитить пешеходов от транспорта предлагается также созданием островков, приподнятых над проезжей частью либо же полностью приподнятых пешеходных переходов: водители будут вынуждены сбросить скорость, чтобы не повредить подвеску.

Координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов сказал изданию, что такие методы больше подходят для узких улочек Европы. На широких магистралях наших городов это, напротив, может привести к аварийности. "Без изменения подхода к проектированию городов, отказа от строительства гигантских жилых комплексов в виде микрорайонов такие методики не помогут", — считает эксперт.

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