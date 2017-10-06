Появится ли в Барнауле выделенная полоса для общественного транспорта?

В 2018 году средств на организацию выделенных полос для общественного транспорта в Барнауле не предусмотрено. Об этом в ответ на запрос о перспективах внедрения такой меры сообщили в комитете по до дорожному хозяйству, транспорту, благоустройству и связи.
Из ответа комитета:
Обустройство сети выделенных полос требует значительно больших средств, чем обычная транспортная сеть, и может быть выполнено в рамках реконструкции существующей улично-дорожной сети. Также при организации выделенной полосы ликвидируются все парковочные карманы.
Схемы обособления пассажирского наземного транспорта от других участников движения могут быть различными, а следовательно, разными будут и затраты. Самое простое – это обозначить выделенные полосы разметкой, предусмотренной правилами дорожного движения. Другой вариант – оградить. Но в любом случае без автоматической фиксации нарушителей, движущихся по выделенной полосе, указанные полосы не работают.
В августе altapress.ru писал, что выпускница АлтГТУ Анна Реброва в дипломной работе доказала, что на проспекте Ленина целесообразно организовать выделенную полосу для автобусов и троллейбусов на участке от ул. Димитрова до ул. Северо-Западной.
Согласно ее расчетам, скорость движения общественного транспорта на этом участке при движении в центр с 7.00 до 8.00 вырастет на 34%: с 15,3 км/ч до 20,6 км/ч. При этом скорость движения основного потока снизится на 21% с 17,4 до 13,8 км/ч.
Вечером (между 17.00 и 18.00) при движении из центра скорость движения автобусов вырастет на 84%, с 10 до 18,5 км/ч. При этом на общем потоке выделенная полоса практически не скажется — он поедет лишь на 6% медленнее (около 10 км/ч).
Перевозчики идею выделенной полосы поддерживают, но говорят, что мера будет эффективной только если при ее внедрении навести порядок с парковками и организовать контроль за нарушителями.
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