Суд отказался пересматривать дело о передаче старого моста в Барнауле федералам

Как уже писал altapress.ru, в августе федералы попросили приостановить исполнительное производство, так как 19 июня пристав по особо важным исполнительным производствам обнаружил, что параметры моста и эстакад (длина и площадь), указанные в документах, не соответствуют реальным.

Позиция Росимущества:

С указанными в решении суда характеристиками объектов не существует. Эстакады не зарегистрированы, а передать можно только реально существующие объекты.

Позиция администрации Барнаула:

Росимущество не лишено возможности учесть эстакады в Реестре объектов федеральной собственности с иными характеристиками, с целью дальнейшей постановки на учет.

Суд счел, что новые обстоятельства не меняют сути дела и не могли повлиять на выводы судов. У Росимущества есть месяц на обжалование этого определения.

Напомним, администрация Барнаула в конце 2016 года в арбитраже добилась того, чтобы суд обязал федералов взять мост на баланс (ранее он принадлежал муниципалитету). Управление Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай пыталось оспорить это решение, но проиграло и в апелляционной инстанции, и в кассационной.

Ранее по требованию прокуратуры суд обязал комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула до конца 2017 года отремонтировать автомобильную часть старого моста через Обь. На ней необходимо заменить отдельные пролетные строения, плиты автопроезда, усилить железобетонные плиты, заменить деформационные швы, установить современные ограждения, восстановить неработающие водоотводные устройства и заменить асфальт. Стоимость реконструкции оценивается в 500 млн рублей.

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