14 июля на автодороге Бийск-Новокузнецк в районе Целинного многие автомобили повредили колеса. Неизвестные хулиганы вмонтировали в дорожное покрытие металлические пластины с шипами.
На Алтае хулиганы вмонтировали на автодороге в асфальт металлические шипы. Фото : vk.com/incident_22.
На Алтае хулиганы вмонтировали на автодороге в асфальт металлические шипы. Фото : vk.com/incident_22.
На Алтае хулиганы вмонтировали на автодороге в асфальт металлические шипы. Фото : vk.com/incident_22.
На Алтае хулиганы вмонтировали на автодороге в асфальт металлические шипы. Фото : vk.com/incident_22.
На Алтае хулиганы вмонтировали на автодороге в асфальт металлические шипы. Фото : vk.com/incident_22.
На Алтае хулиганы вмонтировали на автодороге в асфальт металлические шипы. Фото : vk.com/incident_22.
На Алтае хулиганы вмонтировали на автодороге в асфальт металлические шипы. Фото : vk.com/incident_22.
Очевидцы в сообществе "Инцидент Бийск" сообщают, что пластины вмонтированы с помощью анкерных болтов.
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