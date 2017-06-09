В Барнауле хулиганы ранним утром разбили стекла у девяти машин

Как пишут очевидцы в сообществе Barnaul22, во дворе дома № 38 неизвестные около половины пятого утра повредили три автомобиля. Двум разбили стекла, а одной машине камнем помяли дверь. Остальные авто были побиты камнями во дворе дома № 34а.

В пресс-службе краевого ГУВД сообщили, что пока в полицию с заявлениями о побитых машинах обратились владельцы двух автомобилей — Mazda 3 и Mitsubishi L200, у которых разбиты боковые стекла. Правоохранители проводят проверку, устанавливается ущерб.

Напомним, что накануне неизвестные вандалы обстреляли из воздушек два автомобиля на улицах Балтийской и Малахова.