На Алтае из-за столкновения с легковой "Тойотой" слетел с дороги и переврнулся грузовик

10 июля на федеральной трассе М-52 "Чуйский тракт" недалеко от Бийска произошло ДТП с участием легковой "Тойоты" и автофургона "Хёндэ".
Возле Бийска врезались легковая "Тойота" и грузовой "Хёндэ". Фото : опубликовано в группе vk.com/barneos22.
Возле Бийска врезались легковая "Тойота" и грузовой "Хёндэ". Фото : опубликовано в группе vk.com/barneos22.
Возле Бийска врезались легковая "Тойота" и грузовой "Хёндэ". Фото : опубликовано в группе vk.com/barneos22.
Японский автомобиль выехал на встречную полосу, где и врезался в грузовик, сообщают очевидцы в сообществе "Инцидент Бийск". От удара смяло левый бок легковой машины, а автофургон слетел с дороги, съехал в кювет и перевернулся.
Подписчики паблика Barnaul22 рассказали, что "Хёндэ" уже подняли. Рядом с местом ДТП стоят знаки, ограничивающие скорость и предупреждающие, что здесь идет ремонт дороги.
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