На Алтае из-за столкновения с легковой "Тойотой" слетел с дороги и переврнулся грузовик

Возле Бийска врезались легковая "Тойота" и грузовой "Хёндэ". Фото : опубликовано в группе vk.com/barneos22. Возле Бийска врезались легковая "Тойота" и грузовой "Хёндэ". Фото : опубликовано в группе vk.com/barneos22. Возле Бийска врезались легковая "Тойота" и грузовой "Хёндэ". Фото : опубликовано в группе vk.com/barneos22.

Японский автомобиль выехал на встречную полосу, где и врезался в грузовик, сообщают очевидцы в сообществе "Инцидент Бийск". От удара смяло левый бок легковой машины, а автофургон слетел с дороги, съехал в кювет и перевернулся.

Подписчики паблика Barnaul22 рассказали, что "Хёндэ" уже подняли. Рядом с местом ДТП стоят знаки, ограничивающие скорость и предупреждающие, что здесь идет ремонт дороги.

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