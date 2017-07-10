В Новосибирске произошло ДТП с участием Toyota Mark II и панельной девятиэтажки

Поздно вечером 9 июля, в Новосибирске, водитель автомобиля Toyota Mark II уснул за рулем и врезался в стену многоквартирного дома, сообщили очевидцы в сообществе "Инцидент Новосибирск".
В Новосибирске Toyota Mark II врезалась в многоэтажный жилой дом. 9 июля 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk.
В Новосибирске Toyota Mark II врезалась в многоэтажный жилой дом. 9 июля 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk.
В Новосибирске Toyota Mark II врезалась в многоэтажный жилой дом. 9 июля 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk.
В Новосибирске Toyota Mark II врезалась в многоэтажный жилой дом. 9 июля 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk.
В Новосибирске Toyota Mark II врезалась в многоэтажный жилой дом. 9 июля 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk.
Авария случилась около 23.20 во дворе жилого дома № 14 по улице Дуси Ковальчук. Водителя из машины извлекли спасатели, мужчину отвезли в больницу скорой медицинской помощи.
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