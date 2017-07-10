В Новосибирске произошло ДТП с участием Toyota Mark II и панельной девятиэтажки

Поздно вечером 9 июля, в Новосибирске, водитель автомобиля Toyota Mark II уснул за рулем и врезался в стену многоквартирного дома, сообщили очевидцы в сообществе "Инцидент Новосибирск".

В Новосибирске Toyota Mark II врезалась в многоэтажный жилой дом. 9 июля 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk. В Новосибирске Toyota Mark II врезалась в многоэтажный жилой дом. 9 июля 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk. В Новосибирске Toyota Mark II врезалась в многоэтажный жилой дом. 9 июля 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk. В Новосибирске Toyota Mark II врезалась в многоэтажный жилой дом. 9 июля 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk. В Новосибирске Toyota Mark II врезалась в многоэтажный жилой дом. 9 июля 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk. Авария случилась около 23.20 во дворе жилого дома № 14 по улице Дуси Ковальчук. Водителя из машины извлекли спасатели, мужчину отвезли в больницу скорой медицинской помощи. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.