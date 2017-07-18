На Алтае Mazda жёстко протаранила выезжающий на главную дорогу ВАЗ

Вечером 17 июля, в Бийске столкнулись Mazda и ВАЗ-2114. От удара обе машины получили значительные повреждения, все пассажиры живы.
ДТП в Бийске. 17 июля 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all.
ДТП в Бийске. 17 июля 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all.
ДТП в Бийске. 17 июля 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all.
ДТП в Бийске. 17 июля 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all.
ДТП в Бийске. 17 июля 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all.
ДТП в Бийске. 17 июля 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all.
Авария произошла на улице Трофимова. По данным очевидцев в сообществе "Типичный Бийск", иномарка под управлением девушки ехала по главной дороге. ВАЗ, в котором находилась семья, выезжал со второстепенной.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.