На Алтае Mazda жёстко протаранила выезжающий на главную дорогу ВАЗ

ДТП в Бийске. 17 июля 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all. ДТП в Бийске. 17 июля 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all. ДТП в Бийске. 17 июля 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all. ДТП в Бийске. 17 июля 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all. ДТП в Бийске. 17 июля 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all. ДТП в Бийске. 17 июля 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all.

Авария произошла на улице Трофимова. По данным очевидцев в сообществе "Типичный Бийск", иномарка под управлением девушки ехала по главной дороге. ВАЗ, в котором находилась семья, выезжал со второстепенной.

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