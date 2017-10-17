На Алтае перевернувшийся грузовик разлил молоко по трассе

17 октября на федеральной трассе А-322 (Барнаул-Рубцовск) перевернулась автоцистерна ГАЗ с молоком.
На трассе А-322 перевернулся молоковоз. 17 сентября 2017 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
На трассе А-322 перевернулся молоковоз. 17 сентября 2017 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
На трассе А-322 перевернулся молоковоз. 17 сентября 2017 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
На трассе А-322 перевернулся молоковоз. 17 сентября 2017 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
На трассе А-322 перевернулся молоковоз. 17 сентября 2017 года. Фото : Вячеслав Шокоров vk.com/barneos22.
Авария произошла у поворота на Новоегорьевское, пишет "Инцидент-Рубцовск". Грузовик, по словам очевидцев, вез молоко с фермы, находящейся в селе Лебяжье. Молоко разлилось по трассе. О пострадавших не сообщается.
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