На Алтае перевернувшийся грузовик разлил молоко по трассе

На трассе А-322 перевернулся молоковоз. 17 сентября 2017 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident. На трассе А-322 перевернулся молоковоз. 17 сентября 2017 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident. На трассе А-322 перевернулся молоковоз. 17 сентября 2017 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident. На трассе А-322 перевернулся молоковоз. 17 сентября 2017 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident. На трассе А-322 перевернулся молоковоз. 17 сентября 2017 года. Фото : Вячеслав Шокоров vk.com/barneos22.

Авария произошла у поворота на Новоегорьевское, пишет "Инцидент-Рубцовск". Грузовик, по словам очевидцев, вез молоко с фермы, находящейся в селе Лебяжье. Молоко разлилось по трассе. О пострадавших не сообщается.

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