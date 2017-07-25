На Алтае владельцам ретромобилей перестали продавать полисы ОСАГО

В Алтайском крае страховые компании отказывают продавать полисы "автогражданки" собственникам старых автомобилей. Об этом сообщили "Вести Алтай".
В редакцию телекомпании обратились сразу несколько автомобилистов с такой проблемой. Они отмечают: страховщики стали отказывать владельцам ретромобилей в 2017 году. До этого приобрести полис при желании удавалось всегда.
Новые препоны, считают водители, появились вместе с поправками о "натуральном ремонте" по ОСАГО. С 28 апреля страховщики перешли от денежных выплат к возмещению ущерба в виде ремонта авто. Но найти запчасти на раритетные машины сложно, а их цена порой бывает заоблачной. Поэтому компании проще отмахнуться от неудобного авто.
Андрей Антипов,
заместитель управляющего отделением по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка РФ:
Отказ заключать договор — нарушение закона. Законом предусмотрена ответственность страховщиков как должностных лиц (отмечу, что должностными лицами являются также и страховые агенты) от 20 до 50 тыс. рублей. И страховые компании здесь также могут понести ответственность в виде штрафа до 300 тыс. рублей.
Чтобы избежать подобных проблем, юристы советуют отправлять в страховую заявление с просьбой выписать полис ОСАГО заказным письмом. Это будет официальное обращение, его обязаны зарегистрировать и дать ответ максимум через 30 дней. Поэтому начать процедуру лучше за два месяца до окончания страховки.
Альтернативный вариант — оформить полис ОСАГО в электронном виде. Но на практике случается, что сайты страховых компаний выдают сбои. Принтскрин подобных сообщений тоже будет считаться официальным отказом. Его можно смело отправлять с жалобой в Российский союз автостраховщиков (РСА) или Центробанк.
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