На Алтае влюбленный оригинально извинился перед девушкой на дорожных знаках

В Бийске неизвестный романтик необычным образом попросил прощения у своей возлюбленной по имени Лена. На двух столбах улице Социалистической на знаках появились надписи "Helena I love you" и "Лена, я был не прав".
Первая табличка похожа на официальный дорожный знак "Уступи дорогу". Вторая, что висит под светофором, видимо, является заклеенным неким зеленым материалом знаком "Главная дорога".
Подписчики сообщества "Инцидент Бийск", обнаружившие знаки с извинениями, возмущаются, как этот "романтик" легкомысленно относится к безопасности дорожного движения. Также в обсуждениях вспоминают другого бийского "романтика", который поднял "Газель" на пятый этаж, чтобы поздравить любимую. Тогда этот случай высмеял в своей программе Иван Ургант. Подписчики предлагают телевизионщику посмеяться и над автором этих "извинительных дорожных знаков".
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