На Алтае влюбленный оригинально извинился перед девушкой на дорожных знаках

Бийский "романтик" оригинально попросил прощения у своей любимой. 26 октября 2017 года. Фото : vk.com/incident_22. Бийский "романтик" оригинально попросил прощения у своей любимой. 26 октября 2017 года. Фото : vk.com/incident_22.

Первая табличка похожа на официальный дорожный знак "Уступи дорогу". Вторая, что висит под светофором, видимо, является заклеенным неким зеленым материалом знаком "Главная дорога".

Подписчики сообщества "Инцидент Бийск", обнаружившие знаки с извинениями, возмущаются, как этот "романтик" легкомысленно относится к безопасности дорожного движения. Также в обсуждениях вспоминают другого бийского "романтика", который поднял "Газель" на пятый этаж, чтобы поздравить любимую. Тогда этот случай высмеял в своей программе Иван Ургант. Подписчики предлагают телевизионщику посмеяться и над автором этих "извинительных дорожных знаков".

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