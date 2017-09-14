Ургант высмеял "подвиг" бийского романтика, поднявшего "Газель" для любимой на 5 этаж

В эфире программы "Вечерний Ургант" рассказали об истории бийского парня Саши, который утром 13 сентября поднял на кране украшенную шариками грузовую "Газель" к окну любимой на пятый этаж. Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев высмеяли этот "подвиг".
И.У.: — Сегодня в Бийске автокран в 7.40 утра поднимал на пятый этаж грузовую "Газель", украшенную праздничными шарами. Вот его фотография... "Для чего?", — возникает вопрос у любого врача. Сообщается, что таким образом мужчина хотел порадовать возлюбленную. Красиво? Красиво!
Д.Х.: — Ну и запросы у женщин в Бийске. Хотелось бы посмотреть на девушку, которую радует "Газель" в окне пятого этажа. Это не животное, это же машина!
И.У.: — Ладно бы животное, "Газель" поднял, шары. Для чего шары? Видимо без помощи шаров газель не взлетала. Мужчина долго искал путь к сердцу своей возлюбленной. Давайте будем снисходительными. Ее не радовали ни бульдозер, поставленный на экскаватор, ни танк, поставленный на попа автобуса "Икарус". Она сказала: "Ну я же девушка, мне хочется чего-нибудь нежного, воздушного". Так и возникла грузовая "Газель". А где-то на другом конце Бийска люди ждут стройматериалы для ремонта. Бригада спивается. Берем на заметку.
Напомним, что разбуженные звуками работающего крана и громкой музыки жильцы бийской "хрущевки", в которой проживает Елена, возлюбленная Саши, вызвали на место происшествия ГИБДД. Оказалось, что так парень хотел поздравить любимую с днем рождения. Теперь пара прославилась на всю страну.
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