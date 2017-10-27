На Чуйском тракте произошла массовая авария с участием пассажирского автобуса

27 октября на трассе Р-256 (Чуйский тракт) произошла авария с участием автомобиля Mitsubishi Fuso, микроавтобуса УАЗ и пассажирского автобуса ПАЗ. В результате аварии УАЗ перевернулся, пострадали его водитель и пассажир-женщина. Также легкие травмы получил пассажир автобуса. Никто из пострадавших не госпитализирован, пишет Barnaul22.

ДТП возле Тальменки. 27 октября 2017 года. Фото : Юрий Клочков vk.com/barneos22. ДТП возле Тальменки. 27 октября 2017 года. Фото : Юрий Клочков vk.com/barneos22. ДТП возле Тальменки. 27 октября 2017 года. Фото : Юрий Клочков vk.com/barneos22. Авария произошла в 8:00, на 146 км федеральной трассы возле Тальменки. Ехавший со стороны Новосибирска легковой автомобиль врезался в "буханку", остановившуюся для поворота налево. УАЗ отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с ПАЗом и перевернулся набок. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.