На Чуйском тракте произошла массовая авария с участием пассажирского автобуса

27 октября на трассе Р-256 (Чуйский тракт) произошла авария с участием автомобиля Mitsubishi Fuso, микроавтобуса УАЗ и пассажирского автобуса ПАЗ. В результате аварии УАЗ перевернулся, пострадали его водитель и пассажир-женщина. Также легкие травмы получил пассажир автобуса. Никто из пострадавших не госпитализирован, пишет Barnaul22.
ДТП возле Тальменки. 27 октября 2017 года. Фото : Юрий Клочков vk.com/barneos22.
ДТП возле Тальменки. 27 октября 2017 года. Фото : Юрий Клочков vk.com/barneos22.
ДТП возле Тальменки. 27 октября 2017 года. Фото : Юрий Клочков vk.com/barneos22.
Авария произошла в 8:00, на 146 км федеральной трассы возле Тальменки.
Ехавший со стороны Новосибирска легковой автомобиль врезался в "буханку", остановившуюся для поворота налево. УАЗ отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с ПАЗом и перевернулся набок.
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