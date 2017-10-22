На "Чуйском тракте" в аварию попала пассажирская "Газель". Есть пострадавшие

21 октября на трассе М-52 врезались пассажирская "Газель" и внедорожник Chevrolet Niva.
На "Чуйском тракте" столкнулись "Нива" и "Газель". 21 октября 2017 года. Фото : Сергей Хайдин vk.com/barneos22.
На "Чуйском тракте" столкнулись "Нива" и "Газель". 21 октября 2017 года. Фото : Сергей Хайдин vk.com/barneos22.
На "Чуйском тракте" столкнулись "Нива" и "Газель". 21 октября 2017 года. Фото : Сергей Хайдин vk.com/barneos22.
На "Чуйском тракте" столкнулись "Нива" и "Газель". 21 октября 2017 года. Фото : Сергей Хайдин vk.com/barneos22.
На "Чуйском тракте" столкнулись "Нива" и "Газель". 21 октября 2017 года. Фото : Сергей Хайдин vk.com/barneos22.
Авария произошла возле деревни Шибково (Искитимский район Новосибирской области), сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22. По данным паблика АСТ-54, несколько пассажиров микроавтобуса получили травмы, их увезли на "скорой". "Газель" сильно помята. А "Нива" из-за столкновения слетела в кювет.
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