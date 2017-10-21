Автоновости

В Алтайском крае водитель "семерки" утонул в реке

Сегодня, 13:01.
Автоновости

20 октября в селе Шимолино произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением, съехал в реку и погиб, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю. 

Автомобиль. Мужчина за рулем.
Автомобиль. Мужчина за рулем. Фото : СС0.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть МО МВД России "Благовещенский". Очевидцы обнаружили автомобиль в реке Кулунда села Шимолино Благовещенского района. В нем находится 54-летний мужчина без признаков жизни.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2107 двигался по полевой дороге из села Шимолино. Он не справился с управлением и съехал с дороги в реку.

Сотрудниками полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. 

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