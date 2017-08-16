На дорогу к строящемуся в Заринске заводу выделили 52 миллиона

В Алтайском крае объявили аукцион на реконструкцию автомобильной дороги к заринскому заводу "Русская кожа Алтай". Начальная цена контракта составляет 52,5 млн рублей, пишет "Интерфакс".
Прием заявок на участие в торгах завершится 31 августа. Аукцион назначен на 4 сентября. Подъезд к будущему заводу подрядчик обязан сдать в эксплуатацию к осени 2018 года. Финансироваться работы будут из федерального, краевого и местного бюджетов.
Напомним, в мае стало известно, что фонд развития моногородов выделит Алтайскому краю 48 млн рублей на реконструкцию этой дороги. К ней примыкают основные площадки для размещения новых производств, поэтому ее реконструкция повысит инвестиционную привлекательность всей промышленной зоны города.
Завод "Русская кожа Алтай" уже строят. Его планируют ввести в эксплуатацию в ноябре-декабре 2018 года. Ориентировочная стоимость проекта — более 1,6 млрд рублей.
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