На дорогу к строящемуся в Заринске заводу выделили 52 миллиона

Прием заявок на участие в торгах завершится 31 августа. Аукцион назначен на 4 сентября. Подъезд к будущему заводу подрядчик обязан сдать в эксплуатацию к осени 2018 года. Финансироваться работы будут из федерального, краевого и местного бюджетов.

Напомним, в мае стало известно, что фонд развития моногородов выделит Алтайскому краю 48 млн рублей на реконструкцию этой дороги. К ней примыкают основные площадки для размещения новых производств, поэтому ее реконструкция повысит инвестиционную привлекательность всей промышленной зоны города.

Завод "Русская кожа Алтай" уже строят. Его планируют ввести в эксплуатацию в ноябре-декабре 2018 года. Ориентировочная стоимость проекта — более 1,6 млрд рублей.

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