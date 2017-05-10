На одной из центральных улиц Барнаула больше нельзя парковаться ночью

Ранее в мэрии сообщали, что это необходимо для работы спецтехники в ночное время.

Напомним, 26 апреля в Барнауле установили новых дорожные знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор" по нечетной стороне Социалистического проспекта между улицами Ползунова и Пушкина и на улице Крупской, 169. Остановку и стоянку запретили автомобилей с 18.00 до 7.00.

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