На одной из центральных улиц Барнаула больше нельзя парковаться ночью

10 мая на ул. Пролетарской в Барнауле установят новые дорожные знаки. Они запретят остановку и парковку на четной стороне участка от дома №70 к2 до пр. Ленина с 20.00 до 8.00.
Ранее в мэрии сообщали, что это необходимо для работы спецтехники в ночное время.
Напомним, 26 апреля в Барнауле установили новых дорожные знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор" по нечетной стороне Социалистического проспекта между улицами Ползунова и Пушкина и на улице Крупской, 169. Остановку и стоянку запретили автомобилей с 18.00 до 7.00.
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