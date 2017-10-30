На Volkswagen будут ставить запчасти от КАМАЗа

КАМАЗ стал поставщиком деталей для расположенного в Калуге завода Volkswagen Group Rus. С 2018 года в 1,6-литровые бензиновые двигатели будут устанавливать коленвалы кузнечного завода КАМАЗа.
Представители Volkswagen провели аудит производства КАМАЗа и убедились, что завод способен обеспечить серийность производства поковки коленчатого вала на легковой автомобиль с требуемым качеством и в требуемых объемах, пишет пресс-служба КАМАЗа.
"Изделия столь высокой точности на кузнечном заводе еще не изготавливались"— заявил директор кузнечного завода КАМАЗа Александр Калашников.
Ежегодно Камский автозавод способен производить 150 тысяч коленвалов для Volkswagen.
Моторный завод Volkswagen Group Rus в Калуге выпускает бензиновый 1,6-литровый двигатель в двух вариантах мощностей (90 л.с. и 110 л.с.). Эти моторы устанавливаются на пять моделей концерна —Volkswagen Polo, Volkswagen Jetta, Škoda Rapid, Škoda Octavia и Škoda Yeti.
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