Несколько машин упали в яму на дороге из Новосибирска в Барнаул

Внедорожник провалился в яму на трассе Барнаул-Новосибирск. Фото : vk.com/act54. Внедорожник провалился в яму на трассе Барнаул-Новосибирск. Фото : vk.com/act54. Внедорожник провалился в яму на трассе Барнаул-Новосибирск. Фото : vk.com/act54.

По словам читателей, в паре километров от Нижней Ельцовки, у проезжей части Бердского шоссе в сторону из Новосибирска, на обочине образовалась широкая и глубокая яма. В яму успели провалиться как минимум два автомобиля - внедорожник Land Cruiser сегодня, а два дня назад там оставил оба бампера Subaru Legacy.

Комментаторы отмечают, что это не единичные случаи и напоминают еще о двух происшествиях - с Тойтой Витс и "Ладой", в которой ехали пожилые супруги. Очевидцы отмечают, что яма со временем разрастается, и её плохо видно.

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