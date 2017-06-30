Несколько машин упали в яму на дороге из Новосибирска в Барнаул

Внедорожник Toyota Land Cruiser застрял в огромной яме у Бердского шоссе по дороге из Новосибирска, пишут очевидцы в группе службы спасения АСТ-54. Ранее еще несколько машин угодили в эту западню.
По словам читателей, в паре километров от Нижней Ельцовки, у проезжей части Бердского шоссе в сторону из Новосибирска, на обочине образовалась широкая и глубокая яма. В яму успели провалиться как минимум два автомобиля - внедорожник Land Cruiser сегодня, а два дня назад там оставил оба бампера Subaru Legacy.
Комментаторы отмечают, что это не единичные случаи и напоминают еще о двух происшествиях - с Тойтой Витс и "Ладой", в которой ехали пожилые супруги. Очевидцы отмечают, что яма со временем разрастается, и её плохо видно.
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