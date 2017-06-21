Nissan отзывает в России 7 тысяч авто, потому что они могут загореться

Автопроизводителя подвел один из поставщиков. Во время сборки рулевого усилителя на посадочный хомут патрубка давились сильнее, чем следовало. В результате патрубок могли повредить. Это может привести к тому, что крутить руль станет труднее. В худшем случае не исключён риск возгорания из-за контакта рабочей жидкости с горячими деталями в моторном отсеке.

Представители бренда проинформируют владельцев автомобилей Nissan, подпадающих под отзыв, о том, что необходимо предоставить машину в ближайший дилерский центр. Так заменят патрубок высокого давления рулевого усилителя. Все работы проведут бесплатно для владельцев.

Это не первая отзывная кампания у Nissan в России за последнее время. В конце мая на ремонт позвали владельцев более 40 тыс. седанов Almera.

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