Nissan отзывает в России 7 тысяч авто, потому что они могут загореться

Представительство японской марки Nissan отзывает 6944 кроссоверов Nissan Murano, произведенных с июня 2013 года по ноябрь 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
Автопроизводителя подвел один из поставщиков. Во время сборки рулевого усилителя на посадочный хомут патрубка давились сильнее, чем следовало. В результате патрубок могли повредить. Это может привести к тому, что крутить руль станет труднее. В худшем случае не исключён риск возгорания из-за контакта рабочей жидкости с горячими деталями в моторном отсеке.
Представители бренда проинформируют владельцев автомобилей Nissan, подпадающих под отзыв, о том, что необходимо предоставить машину в ближайший дилерский центр. Так заменят патрубок высокого давления рулевого усилителя. Все работы проведут бесплатно для владельцев.
Это не первая отзывная кампания у Nissan в России за последнее время. В конце мая на ремонт позвали владельцев более 40 тыс. седанов Almera.
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