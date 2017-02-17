Новое поколение самой популярной иномарки на Алтае оказалось дешевле старого

Компания "Хендэ Мотор СНГ" объявила цены на новый Hyundai Solaris. В базовой комплектации седан будет стоить 600 тыс. рублей, в максимальной — 900 тыс.
Сейчас, по данным сайта дилера Hyundai в Алтайском крае, цены на текущее поколение Solaris лежат в диапазоне от 624 до 801 тыс. рублей. Таким образом, самая доступная версия седана стала дешевле на 24 тыс. рублей, а самая богатая подорожала без малого на 100 тыс. рублей.
Напомним, автомобиль представили публике в начале февраля. У следующей генерации Hyundai Solaris — обновленный дизайн и модернизированная линейка моторов. Дата старта продаж пока не раскрывается.
Первое поколение Hyundai Solaris продается в России уже шесть лет. Сейчас это один из бестселлеров рынка. Например, в рейтинге продаж новых автомобилей в Алтайском крае южнокорейский автомобиль по итогам 2016 года занял третью строчку, уступив лишь Lada Granta и Chevrolet Niva. За год жители региона поставили на учет в ГИБДД, по данным "Автостата", 375 экземпляров новеньких Solaris.
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