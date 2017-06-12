Объявлен ТОП-5 самых дешевых новых иномарок в России

Самые дешевые новые иномарки в России стоят от 362,5 до 439 тысяч рублей, выяснил журнал "Дейли-Мотор". Издание опубликовало данные по состоянию на начало июня 2017 года, выделив пятерку самых дешевых автомобилей. Три первых места заняли китайские производители.
Самый дешевый автомобиль - компактный Lifan Smily. Для России его оснащают 1,3-литровым мотором на 88 лошадиных сил. Базовая версия стоит 362,5 тыс. рублей, сказано на официальном сайте компании Лифан в России.
На втором и третьем местах расположились китайский седан FAW V5, стоимостью 410 тысяч рублей, а также Geely GC6 за 419 тысяч рублей. Японский Datsun on-DO занял в этом рейтинге четвертую строчку, поскольку в базовой комплектации Access автомобиль стоит от 436 тысяч рублей. И замыкает рейтинг компактный городской хэтчбек – Ravon R2. Модель оснащена бензиновым двигателем на 85,1 лошадиную силу. Приобрести ее в нашей стране можно по цене от 439 тысяч рублей.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.