Объявлен ТОП-5 самых дешевых новых иномарок в России

Самый дешевый автомобиль - компактный Lifan Smily. Для России его оснащают 1,3-литровым мотором на 88 лошадиных сил. Базовая версия стоит 362,5 тыс. рублей, сказано на официальном сайте компании Лифан в России.

На втором и третьем местах расположились китайский седан FAW V5, стоимостью 410 тысяч рублей, а также Geely GC6 за 419 тысяч рублей. Японский Datsun on-DO занял в этом рейтинге четвертую строчку, поскольку в базовой комплектации Access автомобиль стоит от 436 тысяч рублей. И замыкает рейтинг компактный городской хэтчбек – Ravon R2. Модель оснащена бензиновым двигателем на 85,1 лошадиную силу. Приобрести ее в нашей стране можно по цене от 439 тысяч рублей.

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