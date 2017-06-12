Автоновости

Объявлен ТОП-5 самых дешевых новых иномарок в России

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Сегодня, 10:54.
Автоновости

Самые дешевые новые иномарки в России стоят от 362,5 до 439 тысяч рублей, выяснил журнал "Дейли-Мотор". Издание опубликовало данные по состоянию на начало июня 2017 года, выделив пятерку самых дешевых автомобилей. Три первых места заняли китайские производители.

Водитель, руль.
Водитель, руль. Фото : pixabay.com.

Самый дешевый автомобиль - компактный Lifan Smily. Для России его оснащают 1,3-литровым мотором на 88 лошадиных сил. Базовая версия стоит 362,5 тыс. рублей, сказано на официальном сайте компании Лифан в России.

На втором и третьем местах расположились китайский седан FAW V5, стоимостью 410 тысяч рублей, а также Geely GC6 за 419 тысяч рублей. Японский Datsun on-DO занял в этом рейтинге четвертую строчку, поскольку в базовой комплектации Access автомобиль стоит от 436 тысяч рублей.  И замыкает рейтинг компактный городской хэтчбек – Ravon R2. Модель оснащена бензиновым двигателем на 85,1 лошадиную силу. Приобрести ее в нашей стране можно по цене от 439 тысяч рублей.

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