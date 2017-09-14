"Путинский" народный фронт принимает замечания к отремонтированным дорогам в Барнауле

"Общероссийский народный фронт" (ОНФ) попросил барнаульцев подключиться к мотиторингу качества ремонта городских улиц по программе "Безопасные и качественные дороги".
Из обращения ОНФ:
В этом году в Барнауле отремонтировано много дорог за счет средств проекта "Безопасные и качественные дороги". Обустроены пешеходные переходы и зоны для пешеходов. Но через некоторые трудно пройти, потому что после дождей путь преграждают лужи. Значит подрядчик сделал что-то не так. Давайте поможем исправить ситуацию! Власти готовы нас услышать. Размещайте информацию о лужах в группе Общероссийского народного фронта или пишите нам по адресу 22region@onf.ru. Прикладывайте фото или видео (по возможности).
Критика принимается только в отношении дорог, отремонтированных в 2017 году по проекту "Безопасные и качественные дороги". Отметим, что эксперты находят недочеты на каждой из них, но это нормально.
Напомним, ранее altapress.ru писал, что даже после непродолжительного дождя вода разливается по проезжей части и тротуарам проспекта Красноармейского в Барнауле.
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