Работники РЖД помогли бийским полицейским найти угонщиков

Работники железной дороги при плановом осмотре путей обнаружили на 137 километре трассы Барнаул-Бийск автомобиль "Жигули" с признаками ДТП и позвонили в полицию. Выехавший на указанное место экипаж ГИБДД задержал троих молодых людей, находившихся рядом с автомобилем.

Парни сознались, что угнали машину, и написали явки с повинной. Автомобиль увезли на специальную стоянку. В отношении угонщиков возбудили уголовное дело.

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