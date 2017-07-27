Российских водителей могут обязать подтверждать квалификацию

Министерство транспорта внесло в правительство законопроект, который предусматривает ряд изменений в Трудовом кодексе. Например, введение независимой оценки квалификации водителей. Её должны будут пройти все сотрудники, управляющие транспортом различных категорий — от таксистов до дальнобойщиков. Отказ от прохождения квалификационного экзамена станет поводом для увольнения — для этого внесут поправку в Трудовой кодекс. Подтвердить квалификацию смогут лишь обладатели российских водительских удостоверений. Таким образом Минтранс планирует избавиться от непрофессионалов и снизить аварийность.

В законопроекте говорится, что запрещено допускать к управлению транспортными средствами водителей, не прошедших независимую оценку квалификации в соответствии с требованиями, предусмотренными ст. 25.1 Федерального закона "О безопасности дорожного движения". Предполагается, что юрлица и индивидуальные предприниматели смогут допускать к управлению транспортными средствами только тех водителей, у которых есть свидетельство о квалификации, выданное центром оценки квалификации (ЦОКом).

Член общественного совета при Министерстве транспорта Сергей Храпач рассказал "Известиям", что подобная система уже существовала при советской власти. Тогда водителям присваивали классность, от которой зависела зарплата.

Допускать к экзаменам будут только водителей с российскими национальными правами, а также свидетельством о повышении квалификации либо документом, подтверждающим прохождение профобучения водителей. Такой экзамен придется сдавать раз в пять лет.

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