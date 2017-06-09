В июле государство даст новые скидки для покупателей автомобилей

Так, в июле заработают программы поддержки для конкретных групп покупателей. Они будут называться "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль", "Русский тягач", "Русский фермер" и "Свое дело". Выделенные на них деньги поделят поровну между лизинговыми и кредитными программами.

По обновленным условиям в рамках программ, субсидирующих кредиты ("Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль"), потребители получат скидку в 10% от стоимости автомобиля.

По лизинговым программам, которые распространяются на коммерческий транспорт, "Русский тягач" (субсидирование покупки грузовиков), "Русский фермер" (субсидии на покупку легких коммерческих автомобилей (LCV) и грузовиков для фермеров и хозяйств) и "Свое дело" (поддержка продаж LCV для малого и среднего бизнеса), потребителю увеличат субсидируемый процент до 12,5% (по текущим льготным лизинговым программам — 10%).

Издание со ссылкой на источники в министерстве пишет, что несмотря на то, что до запуска программ остался месяц, все еще остаются технические вопросы по поводу того, как они будут работать. Например, не ясно, как банки будут проверять у желающих получить скидку по программе "Первый автомобиль", владели ли они раньше машинами. Так, потенциальный покупатель должен будет писать заявление, в котором он указывает, что никогда ранее у него не было авто. И не ясно, какую ответственность понесет покупатель, если это окажется ложью. Доработать эти и другие детали в Минпромторге обещали до 15 июня.

"Ъ" также выяснил, что Минпромторг намерен сократить список моделей, подпадающих под программы поддержки. Ужесточится критерий по уровню локализации. Скорее всего, больше не будут субсидировать модели, выпускающиеся методом крупноузловой сборки. Например, это продукция калининградского "Автотора" (выпускает BMW, Kia и Hyundai).

Напомним, в мае российское правительство продлило программу льготного автокредитования.

Справка

Всего в 2017 году на поддержку автопрома заложено 62,3 млрд руб., ранее в Минпромторге отмечали, что это позволит реализовать 737 тыс. машин. Из них на программу обновления парка выделено 17,5 млрд руб., на льготное автокредитование и льготный лизинг — по 10 млрд руб., 7,4 млрд руб. пойдут на субсидии на компенсацию процентных платежей по инвесткредитам.

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