Сибиряки стали чаще продавать и покупать подержанные иномарки

Наиболее высокая динамика роста продаж иномарок с пробегом за январь-август 2017 года наблюдалась в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщают эксперты аналитического агенства "Автостат-Инфо".
По их данным, за восемь месяцев прирост продаж б/у иномарок в Сибири составил 13,8% (по сравнению с прошлым годом). Если в январе-августе 2016 года сибиряки купили и поставили на учет 207,7 тыс. таких машин, то за тот же период 2017 года — 236,4 тыс. единиц.
За то же время на Кавказе рынок вырос на 9,4%, в Приволжье на 6%, на Урале на 5,3%, в Южном федеральном округе на 4%, а на Дальнем Востоке рынок и вовсе просел на 1,2%. Также сегмент вторичного рынка иномарок стагнировал на рынке Центрального округа.
По данным агентства, в Алтайском крае за восемь месяцев 2017 года новых хозяев обрели без малого 47 тыс. легковых автомобилей. Это на 4,5% больше, чем за те же месяцы годом ранее. Однако доля региона в общей структуре рынка б/у автомобилей Сибири сократилась с 13,72% до 13,19%.
Наиболее мощный рост авторынку Сибири обеспечила Омская область. Здесь продажи б/у автомобилей увеличились на 33%.
Справка
Топ-5 самых популярных моделей в Сибири по числу перепродаж:
1. Lada 2107
2. Lada 2109/Samara
3. Toyota Corolla
4. Lada 4x4 (Нива)
5. Toyota Camry
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