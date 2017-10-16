Сибиряки стали чаще продавать и покупать подержанные иномарки

По их данным, за восемь месяцев прирост продаж б/у иномарок в Сибири составил 13,8% (по сравнению с прошлым годом). Если в январе-августе 2016 года сибиряки купили и поставили на учет 207,7 тыс. таких машин, то за тот же период 2017 года — 236,4 тыс. единиц.

За то же время на Кавказе рынок вырос на 9,4%, в Приволжье на 6%, на Урале на 5,3%, в Южном федеральном округе на 4%, а на Дальнем Востоке рынок и вовсе просел на 1,2%. Также сегмент вторичного рынка иномарок стагнировал на рынке Центрального округа.

По данным агентства, в Алтайском крае за восемь месяцев 2017 года новых хозяев обрели без малого 47 тыс. легковых автомобилей. Это на 4,5% больше, чем за те же месяцы годом ранее. Однако доля региона в общей структуре рынка б/у автомобилей Сибири сократилась с 13,72% до 13,19%.

Наиболее мощный рост авторынку Сибири обеспечила Омская область. Здесь продажи б/у автомобилей увеличились на 33%.

Справка

Топ-5 самых популярных моделей в Сибири по числу перепродаж:

1. Lada 2107

2. Lada 2109/Samara

3. Toyota Corolla

4. Lada 4x4 (Нива)

5. Toyota Camry

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