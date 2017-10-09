Почему рост числа авторазборов спас барнаульцев от резкого скачка цен на запчасти

По контракту и без

По запросу "услуги авторазбора" сервис 2ГИС выдает 87 адресов. Часть из этого списка — компании, которые не занимаются разбором машин, но продают контрактные запчасти (этим термином принято называть детали с подержанных машин, купленных на японских аукционах). Однако, как говорят эксперты, реально этим бизнесом занимается гораздо больше людей.

"Раньше мы поставляли машины исключительно авторазборам. Сейчас у нас появились частные клиенты, которые не имеют отношения к этой сфере, но берут один-два авто и распродают их по частям в качестве подработки", — рассказывает Василий Яшкин, руководитель компании "Ассорти-Моторс". Она с 2006 года занимается поставкой авто с японских аукционов, а весной 2017-го открыла собственный авторазбор.

Из шести опрошенных altapress.ru игроков рынка трое стали заниматься бизнесом по б/у запчастям полгода назад. Еще один собеседник на рынке всего два года. По словам опрошенных, они увидели в этом направлении перспективу, так как ожидают рост спроса на б/у детали. Причина проста: новые оригинальные запчасти после падения курса рубля стали дороже на 40–50%, а более доступным китайским дубликатам многие автомобилисты не доверяют. На этом фоне оригинальные контрактные детали из Японии становятся привлекательным вариантом. По оценке Василия Яшкина, сейчас они в среднем на треть дешевле, чем новые.

В компании "Триал" (первой стала возить контрактные запчасти в Барнаул в 2002 году) говорят, что этот товар пользуется стабильным спросом, но не отмечают ни положительной, ни отрицательной динамики.

Александр Широков,

начальник отдела поставок компании “Триал”:

Эта ниша долго оставалась свободной и была представлена примерно пятью крупными игроками. Но за последние пять лет число конкурентов выросло в десятки раз. В основном это бывшие сотрудники крупных фирм, которые, изучив этот бизнес, открыли свое небольшое дело.

Сейчас, по его оценке, сегмент б/у запчастей в Барнауле переполнен предложением. Это мнение разделяют и другие участники рынка.

Жесткая конкуренция привела к тому, что после двукратного обвала курса рубля цены на контрактные запчасти выросли незначительно.

Александр Демьянов,

руководитель отдела продаж “Триала”:

Мы увеличили цены только на 10–15%. Рост удалось сдержать не только благодаря снижению маржинальности, но и при помощи оптимизации процессов — логистики, хранения и т. д. Мы понимали: если человек увидит, что мотор, который раньше стоил 20 тыс. рублей, теперь продается за 40 тыс., он просто его не возьмет.

Еще одним сдерживающим фактором можно считать большое число разборов, которые работают на "местном материале" — скупают битые машины с пробегом по РФ. Иногда сюда же попадают и угнанные. В ГУ МВД по Алтайскому краю рассказали, что при расследовании автоугонов "прорабатывают" в том числе и разборы. Несколько лет назад даже поймали владельца одной такой компании в Бийске, который был в сговоре с автоворами.

Стоимость снятых с местных машин деталей меньше, чем у контрактных, и это заставляет продавцов последних быть "в рынке". "Мы не можем поставить ценник в пять раз дороже и доказывать клиенту, что у нас товар качественнее. Хотя это очевидно", — говорит Олег Полунин, основатель интернет-сервиса Dvicar.ru (офис расположен в Барнауле).

По оценке Дениса Мартыненко, собственника компании "Мой авторазбор" на ул. Юрина, до 70% авторазборов Барнаула покупают на запчасти именно авто с российским пробегом.

Это выгоднее: если хорошо поторговаться при выкупе авто, на продаже по запчастям можно получить более 100% рентабельности, тогда как с японскими запчастями этот показатель составляет 50–70%.

Тотальный распил

Контрактные запчасти ввозят, как правило, из Японии. Во-первых, в Алтайском крае велик автопарк машин производства этой страны. Во-вторых, небольшая территория Японии, ее мягкий климат и внимательность местных жителей к тех­обслуживанию способствуют тому, что подержанные японские авто находятся в хорошем состоянии.

"Не перестаю удивляться, когда гляжу на поступившие из Японии детали — чистые, аккуратные, даже эстетическое удовольствие получаю", — признается Василий Яшкин.

Александр Демьянов,

руководитель отдела продаж “Триала”:

Обычное дело, когда японцы продают машину с пробегом до 100 тыс. км. Остаточный ресурс узлов и комплектующих таких автомобилей еще приличный. А если везти машину из Европы, пробег будет в среднем 250 тыс. км. Смысл брать, например, мотор с такого автомобиля, когда он уже почти “мертвый”?

Немецкие, французские и корейские автомобили тоже завозят из Японии — там их на удивление немало.

Крупные компании разбирают автомобили в Японии. Все, кроме остова кузова, упаковывают в контейнеры и отправляют в Россию.

Небольшие игроки практикуют два способа транспортировки. Первый — такой же, как и в предыдущем случае, но вместо контейнеров используются паллеты, вмещающие всего два автомобиля.

Второй способ — распил. Машину ввозят не разбирая, но ей отрезают багажник. Это делают, чтобы снизить издержки на растаможку. Таможня видит в таком грузе уже не автомобиль, а груду запчастей. В среднем за целую машину приходится платить пошлину 3 тыс. евро, а за распил — всего 500.

Обычно от автомобиля берут около 70% его комплектующих — все, кроме пола, задних крыльев и крыши, они слишком массивные и неликвидные.

"Все остальные детали востребованы на местном рынке, но в разное время, — объясняет Александр Демьянов. — Например, пока модель нестарая, быстро разбирают детали подвески и кузовщину, а, например, двигатели не берут. Но проходит время, и люди вынуждены приходить и за ними".

По словам Дениса Мартыненко, невостребованными остается не более 10% деталей. Чаще всего их сдают в металлолом.

Факты, тренды, оценки

1. Интернет становится основным каналом привлечения клиентов — более половины из них приходят к разборщикам не с улицы, а из Сети. Разборы выкладывают номенклатуру товаров с фотографиями на drom.ru и avito.ru. Более того, на сайтах продавцов контрактных запчастей можно увидеть аукционный лист автомобиля, с которого снята запчасть, и даже посмотреть видео, как в Японии запускали двигатель до отправки в Россию.

Василий Яшкин,

директор компании "Ассорти-Моторс":

Сейчас не важно, где находится авторазбор. Важнее, как он представлен в Сети. Некоторые работают в глуши, без вывесок, но находят клиентов в интернете, и это всех устраивает.

2. Авторазборы не замыкаются на местном рынке, а отправляют товар в другие регионы. Доходит до смешного — многие рассказывают, что нередко посылают запчасти на Дальний Восток, где индустрия контрактных запчастей развита как нигде в России.

Олег Полунин,

основатель интернет-сервиса Dvicar.ru:

На Алтайский край мы сильно не ориентируемся. Это даже не перспективный для нас регион. Мы много поставляем в европейскую часть страны. А на Алтае слишком высокая конкуренция по запчастям для праворульных авто и много разборов с запчастями от местных машин. Демпинг таких продавцов сказывается на общем уровне цен.

3. Несмотря на жесткую конкуренцию, многие разборы сотрудничают друг с другом. Например, когда клиент запрашивает деталь, которой нет на рынке, продавец быстро ищет, у кого бы из коллег ее купить и перепродать своему клиенту с наценкой.

Василий Яшкин,

директор компании "Ассорти-Моторс":

Появились даже такие компании, у которых на сайте тысячи позиций, но если вы придете к ним в офис, то очень удивитесь. Стол, телефон, ноутбук — вот и весь авторазбор. По сути это просто перекупщики. И они каким-то образом умудряются предлагать вполне рыночные цены.

4. Ценообразование в этом сегменте авторынка — процесс загадочный. Не все собеседники согласились раскрыть принципы, по которым они определяют стоимость каждой конкретной детали. Большинство ответило, что для этого смотрят средний ценник по городу и отнимают от него 10%.

5. Продавцы контрактных запчастей так уверены в качестве своей продукции (не стоит забывать, что это все же подержанные детали), что дают гарантию от 10 дней на установку.

Александр Демьянов,

руководитель отдела продаж компании "Триал":

Клиенты иногда хитрят: вытаскивают из сложного узла деталь и приносят оставшийся узел возвращать как неисправный. Чтобы пресечь это, мы ставим на узел метки и принимаем претензии, только если они целы.

6. Собственники бизнеса по продаже б/у запчастей в Барнауле не ждут глобальных трансформаций рынка в ближайшие 10–15 лет.

Олег Полунин,

основатель интернет-сервиса Dvicar.ru:

Успеха добьются те, кто готов завоевывать лояльность клиента. Думаю, рынок будет перераспределяться в сторону крупных игроков с широким ассортиментом. Мелкие смогут противопоставить этому только цену. Но работать с запчастями от машин, купленных здесь, станет сложнее — закон на стороне потребителя, и большое количество возвратов сделает этот путь развития нерентабельным.

Цифра

1,260 трлн рублей потратили российские автовладельцы на запчасти в 2016 году, по данным агентства "Автостат".

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