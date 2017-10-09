Автоновости

Почему рост числа авторазборов спас барнаульцев от резкого скачка цен на запчасти

Сегодня, 07:18.
Автоновости

За последние пять-семь лет число авторазборов в Барнауле, по словам участников рынка, выросло в несколько раз. Ужесточившаяся конкуренция стала одним из ключевых факторов, который не позволил продавцам подержанных запчастей поднять ценники после валютного скачка конца 2014 года.

Запчасти.
Запчасти. Фото : Открытые источники в Интернете (СС0).

По контракту и без

По запросу "услуги авторазбора" сервис 2ГИС выдает 87 адресов. Часть из этого списка — компании, которые не занимаются разбором машин, но продают контрактные запчасти (этим термином принято называть детали с подержанных машин, купленных на японских аукционах). Однако, как говорят эксперты, реально этим бизнесом занимается гораздо больше людей.

"Раньше мы поставляли машины исключительно авторазборам. Сейчас у нас появились частные клиенты, которые не имеют отношения к этой сфере, но берут один-два авто и распродают их по частям в качестве подработки", — рассказывает Василий Яшкин, руководитель компании "Ассорти-Моторс". Она с 2006 года занимается поставкой авто с японских аукционов, а весной 2017-го открыла собственный авторазбор.

Из шести опрошенных altapress.ru игроков рынка трое стали заниматься бизнесом по б/у запчастям полгода назад. Еще один собеседник на рынке всего два года. По словам опрошенных, они увидели в этом направлении перспективу, так как ожидают рост спроса на б/у детали. Причина проста: новые оригинальные запчасти после падения курса рубля стали дороже на 40–50%, а более доступным китайским дубликатам многие автомобилисты не доверяют. На этом фоне оригинальные контрактные детали из Японии становятся привлекательным вариантом. По оценке Василия Яшкина, сейчас они в среднем на треть дешевле, чем новые.

В компании "Триал" (первой стала возить контрактные запчасти в Барнаул в 2002 году) говорят, что этот товар пользуется стабильным спросом, но не отмечают ни положительной, ни отрицательной динамики.

Ремонт автомобиля.
Ремонт автомобиля

Александр Широков,
начальник отдела поставок компании “Триал”:

Эта ниша долго оставалась свободной и была представлена примерно пятью крупными игроками. Но за последние пять лет число конкурентов выросло в десятки раз. В основном это бывшие сотрудники крупных фирм, которые, изучив этот бизнес, открыли свое небольшое дело.

Сейчас, по его оценке, сегмент б/у запчастей в Барнауле переполнен предложением. Это мнение разделяют и другие участники рынка.

Жесткая конкуренция привела к тому, что после двукратного обвала курса рубля цены на контрактные запчасти выросли незначительно.

Александр Демьянов,
руководитель отдела продаж “Триала”:

Мы увеличили цены только на 10–15%. Рост удалось сдержать не только благодаря снижению маржинальности, но и при помощи оптимизации процессов — логистики, хранения и т. д. Мы понимали: если человек увидит, что мотор, который раньше стоил 20 тыс. рублей, теперь продается за 40 тыс., он просто его не возьмет.

Почему в Алтайском крае снова растет спрос на праворульные автомобили

Еще одним сдерживающим фактором можно считать большое число разборов, которые работают на "местном материале" — скупают битые машины с пробегом по РФ. Иногда сюда же попадают и угнанные. В ГУ МВД по Алтайскому краю рассказали, что при расследовании автоугонов "прорабатывают" в том числе и разборы. Несколько лет назад даже поймали владельца одной такой компании в Бийске, который был в сговоре с автоворами.

Стоимость снятых с местных машин деталей меньше, чем у контрактных, и это заставляет продавцов последних быть "в рынке". "Мы не можем поставить ценник в пять раз дороже и доказывать клиенту, что у нас товар качественнее. Хотя это очевидно", — говорит Олег Полунин, основатель интернет-сервиса Dvicar.ru (офис расположен в Барнауле).

По оценке Дениса Мартыненко, собственника компании "Мой авторазбор" на ул. Юрина, до 70% авторазборов Барнаула покупают на запчасти именно авто с российским пробегом.

Это выгоднее: если хорошо поторговаться при выкупе авто, на продаже по запчастям можно получить более 100% рентабельности, тогда как с японскими запчастями этот показатель составляет 50–70%.

Тотальный распил

Контрактные запчасти ввозят, как правило, из Японии. Во-первых, в Алтайском крае велик автопарк машин производства этой страны. Во-вторых, небольшая территория Японии, ее мягкий климат и внимательность местных жителей к тех­обслуживанию способствуют тому, что подержанные японские авто находятся в хорошем состоянии.

Ремонт автомобиля.
Ремонт автомобиля.

"Не перестаю удивляться, когда гляжу на поступившие из Японии детали — чистые, аккуратные, даже эстетическое удовольствие получаю", — признается Василий Яшкин.

Александр Демьянов, 
руководитель отдела продаж “Триала”:

Обычное дело, когда японцы продают машину с пробегом до 100 тыс. км. Остаточный ресурс узлов и комплектующих таких автомобилей еще приличный. А если везти машину из Европы, пробег будет в среднем 250 тыс. км. Смысл брать, например, мотор с такого автомобиля, когда он уже почти “мертвый”?

Немецкие, французские и корейские автомобили тоже завозят из Японии — там их на удивление немало.

Крупные компании разбирают автомобили в Японии. Все, кроме остова кузова, упаковывают в контейнеры и отправляют в Россию.

Небольшие игроки практикуют два способа транспортировки. Первый — такой же, как и в предыдущем случае, но вместо контейнеров используются паллеты, вмещающие всего два автомобиля.

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Второй способ — распил. Машину ввозят не разбирая, но ей отрезают багажник. Это делают, чтобы снизить издержки на растаможку. Таможня видит в таком грузе уже не автомобиль, а груду запчастей. В среднем за целую машину приходится платить пошлину 3 тыс. евро, а за распил — всего 500.

Обычно от автомобиля берут около 70% его комплектующих — все, кроме пола, задних крыльев и крыши, они слишком массивные и неликвидные.

"Все остальные детали востребованы на местном рынке, но в разное время, — объясняет Александр Демьянов. — Например, пока модель нестарая, быстро разбирают детали подвески и кузовщину, а, например, двигатели не берут. Но проходит время, и люди вынуждены приходить и за ними".

По словам Дениса Мартыненко, невостребованными остается не более 10% деталей. Чаще всего их сдают в металлолом.

Факты, тренды, оценки

1. Интернет становится основным каналом привлечения клиентов — более половины из них приходят к разборщикам не с улицы, а из Сети. Разборы выкладывают номенклатуру товаров с фотографиями на drom.ru и avito.ru. Более того, на сайтах продавцов контрактных запчастей можно увидеть аукционный лист автомобиля, с которого снята запчасть, и даже посмотреть видео, как в Японии запускали двигатель до отправки в Россию.

Василий Яшкин,
директор компании "Ассорти-Моторс":

Сейчас не важно, где находится авторазбор. Важнее, как он представлен в Сети. Некоторые работают в глуши, без вывесок, но находят клиентов в интернете, и это всех устраивает.

2. Авторазборы не замыкаются на местном рынке, а отправляют товар в другие регионы. Доходит до смешного — многие рассказывают, что нередко посылают запчасти на Дальний Восток, где индустрия контрактных запчастей развита как нигде в России.

Олег Полунин,
основатель интернет-сервиса Dvicar.ru:

На Алтайский край мы сильно не ориентируемся. Это даже не перспективный для нас регион. Мы много поставляем в европейскую часть страны. А на Алтае слишком высокая конкуренция по запчастям для праворульных авто и много разборов с запчастями от местных машин. Демпинг таких продавцов сказывается на общем уровне цен.

3. Несмотря на жесткую конкуренцию, многие разборы сотрудничают друг с другом. Например, когда клиент запрашивает деталь, которой нет на рынке, продавец быстро ищет, у кого бы из коллег ее купить и перепродать своему клиенту с наценкой.

Василий Яшкин,
директор компании "Ассорти-Моторс":

Появились даже такие компании, у которых на сайте тысячи позиций, но если вы придете к ним в офис, то очень удивитесь. Стол, телефон, ноутбук — вот и весь авторазбор. По сути это просто перекупщики. И они каким-то образом умудряются предлагать вполне рыночные цены.

Автомобиль. Мужчина за рулем.
Автомобиль. Мужчина за рулем.

4. Ценообразование в этом сегменте авторынка — процесс загадочный. Не все собеседники согласились раскрыть принципы, по которым они определяют стоимость каждой конкретной детали. Большинство ответило, что для этого смотрят средний ценник по городу и отнимают от него 10%.

5. Продавцы контрактных запчастей так уверены в качестве своей продукции (не стоит забывать, что это все же подержанные детали), что дают гарантию от 10 дней на установку.

Александр Демьянов,
руководитель отдела продаж компании "Триал":

Клиенты иногда хитрят: вытаскивают из сложного узла деталь и приносят оставшийся узел возвращать как неисправный. Чтобы пресечь это, мы ставим на узел метки и принимаем претензии, только если они целы.

6. Собственники бизнеса по продаже б/у запчастей в Барнауле не ждут глобальных трансформаций рынка в ближайшие 10–15 лет.

Олег Полунин,
основатель интернет-сервиса Dvicar.ru:

Успеха добьются те, кто готов завоевывать лояльность клиента. Думаю, рынок будет перераспределяться в сторону крупных игроков с широким ассортиментом. Мелкие смогут противопоставить этому только цену. Но работать с запчастями от машин, купленных здесь, станет сложнее — закон на стороне потребителя, и большое количество возвратов сделает этот путь развития нерентабельным.

Цифра

1,260 трлн рублей потратили российские автовладельцы на запчасти в 2016 году, по данным агентства "Автостат".

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