Тыжвласть. Как чиновники в Барнауле ставят рекорды по борьбе с неправильными парковками

Из сообщения пресс-службы городской администрации:

Административной комиссией Железнодорожного района на прошедшем заседании было рассмотрено более 30 материалов. Из них 8 материалов за парковку в неположенном месте. За прошедший период 2017 года это рекордный показатель. Стоит отметить, что по шести материалам вынесены предупреждения, по двум — штрафы.

Такие комиссии проходят раз в неделю. Однако, как мне уточнил наш источник, тема парковок на них в районе возникает редко. Возможно, это, действительно, большое достижение для Железнодорожного района, администрация которого находится в паре минут ходьбы (!) от того самого пятачка на перекрестке улицы Крупской и проспекта Красноармейского, где в минувшую пятницу на пешеходной дорожке меня задела проезжающая "Тойота" и где не только паркуют как попало, но и катаются по тротуару, сгоняя людей, ожидающих зеленого сигнала светофора на переходе. То есть, если бы члены районной административной комиссии прогулялись бы там допустим, после обеда, они бы точно побили свой собственный рекорд за один раз. А если бы прогулялись еще несколько дней подряд, то набрали бы +100 к карме и переродились бы в следующей жизни уже в чиновников мэрии (а то и крайадминистрации).

Или, по крайней мере, переплюнули бы достижение коллег из администрации Индустриального района, где начался "профилактический месячник по пресечению несанкционированной парковки автомобилей". Вот тут уже цифры посерьезнее. В мэрии по поводу этого почина даже грозно написали: "Весь июль барнаульцев будут отучать неправильно парковаться".

Из сообщения пресс-службы городской администрации:

В первые дни месяца выявили уже более 80 случаев парковки в неположенных местах. Владельцев автомобилей пригласили в администрацию района для дачи объяснений и составления протокола об административном правонарушении.

Вот это подход! Вот это масштаб! В десять раз больше за несколько первых дней.

Правда, если будет та же пропорция с наказанием, что и в Железнодорожном районе, то получим 20 оштрафованых и 60 напуганных фразой "ай-яй-яй" за размазанный шинами газон. Надеюсь все-таки, что в Индустриальном районе в административной комиссии заседают не такие мягкотелые чиновники, как в Железнодорожном. Для того, чтобы наказание было не было столь ласковым, надо бы поменять — 20 пожурить, 60 оштрафовать. А то мы так со газонов, тротуаров и детских площадок никого не сдвинем.

Впрочем, цена наказания тоже чисто символическая: административный штраф от 500 до 3 000 рублей для физических лиц и в размере от 1 000 до 10 000 рублей для юридических (ст.27 Закона Алтайского края "Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края" от 10.07.2002 № 46–ЗС). Тут уже, конечно, пора краевым чиновникам задуматься — страшен ли владельцу железяки, стоимостью в сотни тысяч, а то и в миллионы, 500-рублевый штраф. Который, судя по жалостливости сотрудников Желездорожной райадминистрации, и то взимать не хотят.

Вчера я просто вышел на улицу, отошел немного от работы и "порадовался" на то, как почти под окнами ближайшего отдела полиции (№ 5) красуются такие замечательные припаркованные автомобили:

То есть, начальник отдела, его заместители, другие офицеры и прочие полицейские этого отдела ежедневно из года в год ходят мимо этого безобразия, и ничего не меняется. То есть, разогнать несанкционированное сборище людей вдали от отдела они могут легко, а у себя под носом несанкционированное сборище автомобилей — им слабо. Наверное, Вот возле краевого управления МВД такого бардака нет, а у отдела № 5 — пожалуйста. Зачем придумывать какие-то сложные аттестации? Вот вам нормальный тест на соответствие: почти под дверью у целого отдела полицейских возможно постоянное нарушение правил, а они ничего не делают.

Я понимаю, это не ГИБДД. Но погоны-то у них одни. И контора — одна. И стоят они на страже одного — закона. А с неправильными парковками в городе побороться не могут. Ладно в каких-то отдаленных местах. А тут в минуте ходьбы. Это же даже ближе, чем у Железнодорожной райадминистрации — им целых две минуты до безобразия идти надо, чтобы собственный рекорд побить.

Почему я так недалеко ходил за примерами? Да потому что до них идти недалеко. И если чиновники, представители власти, которые могут влиять на это безобразие, которого так много развелось в столице Алтайского края, административными комиссиями или звонком коллеге в погонах ("Слышь, коллега, ну разгони ты этот бардак под окнами моего отдела, а то получается, что я не закон защищаю, а мимо нарушителей смотрю"), начнут не только близко ходить, но и подальше, поглубже, с неправильными парковщиками можно будет побороться.

Да, и не только надо ходить, а штрафовать. Иначе все это профанация — рекордные восемь дел, из которых шесть окончились ничем: они даже не испугались. Самим-то не смешно такими рекордами хвалиться?

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