Уснувший водитель "Лексуса" устроил массовую аварию на трассе М-52

Массовая авария в Бердске. 17 июля 2017 года. Фото : vk.com/autoberdsk. Массовая авария в Бердске. 17 июля 2017 года. Фото : vk.com/autoberdsk. Массовая авария в Бердске. 17 июля 2017 года. Фото : vk.com/autoberdsk. Массовая авария в Бердске. 17 июля 2017 года. Фото : vk.com/autoberdsk. Массовая авария в Бердске. 17 июля 2017 года. Фото : vk.com/autoberdsk. Массовая авария в Бердске. 17 июля 2017 года. Фото : vk.com/autoberdsk. Массовая авария в Бердске. 17 июля 2017 года. Фото : vk.com/autoberdsk. Массовая авария в Бердске. 17 июля 2017 года. Фото : vk.com/autoberdsk.

Водитель "Лексуса", следовавшего со стороны Новосибирска, уснул за рулем. Его машина врезалась в колонну автомобилей, вставших на светофоре. "Лексус" от удара в "Тойоту Порте" перевернулся. "Тойота" врезалась в стоящий впереди автомобиль. Тот врезался в другой. Таким образом за перевернувшейся машиной виновника ДТП собрался "паровозик" из шести автомобилей, сообщает "АвтоБердск".

Водитель "Лексуса" проснулся только после столкновения. На "скорой" увезли в больницу женщину из стоявшей за "Тойотой Порте" машины.

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