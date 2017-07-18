Уснувший водитель "Лексуса" устроил массовую аварию на трассе М-52

17 июля в Бердске на идущей через город трассе М-52 произошла массовая авария. В ДТП пострадали семь автомобилей.
Водитель "Лексуса", следовавшего со стороны Новосибирска, уснул за рулем. Его машина врезалась в колонну автомобилей, вставших на светофоре. "Лексус" от удара в "Тойоту Порте" перевернулся. "Тойота" врезалась в стоящий впереди автомобиль. Тот врезался в другой. Таким образом за перевернувшейся машиной виновника ДТП собрался "паровозик" из шести автомобилей, сообщает "АвтоБердск".
Водитель "Лексуса" проснулся только после столкновения. На "скорой" увезли в больницу женщину из стоявшей за "Тойотой Порте" машины.
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