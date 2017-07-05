В Барнауле устраняют провал в асфальте на Красноармейском

Сегодня рабочие из организации "Барнаульское ДСУ-4" забетонировали теплокамеру и провели работы по обрезке старых коммуникаций. В ближайшее время провал засыплют и заасфальтируют. Ещё на этом участке сделают водоотведение. Работы по восстановлению дороги ведутся без перекрытия движения.

Дыра в новом асфальте появилась из-за подмыва грунта и переполнения теплокамеры под дорогой дождевой водой. Работники комитета по дорожному хозяйству и транспорту обещали исправить положение в течение недели.

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