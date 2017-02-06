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В Алтайском крае на 2 часа перекроют трассу М-52

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Сегодня, 11:48.
Автоновости

Вечером 6 февраля в Алтайском крае перекроют участок трассы М-52 из-за учений военных.

Метель на трассе М-52.
Метель на трассе М-52. Фото : vk.com/barneos22.

По данным ГИБДД, движение ограничат ну участке "Контошино — Налобиха — в/ч 52929" с 19.40 до 21.30.

Как ранее сообщал altapress.ru, c 6 февраля в алтайском, тверском и новосибирском ракетных соединениях РВСН начались учения. Ракетчики отрабатывают противодействия воздушной и наземной атаке условному противнику.

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