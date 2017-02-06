Вниманию водителей: на Алтае и под Новосибирском начались учения ракетчиков

По данным издания, в Тверской области начали маневры пусковые установки ракетных комплексов "Тополь". Подобные учения проходят в Алтайском крае и Новосибирской области. Ракетчики отрабатывают противодействия воздушной и наземной атаке условному противнику.

Отмечается, что крупногабаритная техника покидает специальные сооружения и приступает к интенсивным маневрам.

Одной из наиболее приоритетных задач станет отработка широкого перечня вопросов по поиску, блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в ночное время.