В Алтайском крае выпускники автошкол стали чаще заваливать экзамены в ГИБДД

Однако рост числа "провалов" произошел не из-за ужесточения экзаменов с 1 сентября 2016 года. В 2015 году доля сдавших испытания в ГИБДД с первого раза в Алтайском крае составляла 37,8%.

Как рассказали в ведомстве, итоги экзаменов каждой группы анализируют, затем отправляют в автошколы рекомендации, по каким направлениям (теория, автодром или практика) им следует усилить работу.

Также данные ГИБДД свидетельствуют о том, что водителей-новичков на дорогах Алтайского края становится меньше. Если в 2014 году инспекция выдала 40,3 тыс. водительских удостоверений, то в 2016 — всего 20,5 тыс. Из них:

16,9 тыс — категории В (легковые автомобили) 1,2 тыс - категорий С и С1 (грузовые автомобили) 600 — категорий А и А1 (мотоциклы) 450 — категорий D и D1 (автобусы)

О том, почему сокращается число желающий получить права, как это отражается на автошколах и что происходит с ценами на обучение — читайте в нашем обзоре.