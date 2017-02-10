В Алтайском крае выпускники автошкол стали чаще заваливать экзамены в ГИБДД

В 2016 году экзамены в ГИБДД с первого раза сдали 34,6% курсантов. Это заметно меньше, чем два года назад: в 2014 году доля составляла 45,7%. Об этом аltapress.ru сообщили в управлении ГИБДД по Алтайскому краю.
Однако рост числа "провалов" произошел не из-за ужесточения экзаменов с 1 сентября 2016 года. В 2015 году доля сдавших испытания в ГИБДД с первого раза в Алтайском крае составляла 37,8%.
Как рассказали в ведомстве, итоги экзаменов каждой группы анализируют, затем отправляют в автошколы рекомендации, по каким направлениям (теория, автодром или практика) им следует усилить работу.
Также данные ГИБДД свидетельствуют о том, что водителей-новичков на дорогах Алтайского края становится меньше. Если в 2014 году инспекция выдала 40,3 тыс. водительских удостоверений, то в 2016 — всего 20,5 тыс. Из них:
16,9 тыс — категории В (легковые автомобили)
1,2 тыс - категорий С и С1 (грузовые автомобили)
600 — категорий А и А1 (мотоциклы)
450 — категорий D и D1 (автобусы)
О том, почему сокращается число желающий получить права, как это отражается на автошколах и что происходит с ценами на обучение — читайте в нашем обзоре.
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