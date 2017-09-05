В Барнауле иномарка снесла столб и спровоцировала массовое ДТП

ДТП на малаховском кольце. Фото : Алексей Спесивцев, Barnaul22. ДТП на малаховском кольце. Фото : Алексей Спесивцев, Barnaul22. ДТП на малаховском кольце. Фото : Алексей Спесивцев, Barnaul22.

Другие машины не успели вовремя затормозить и задели столб, когда пытались его перескочить. В итоге автомобили получили повреждения. После этого в один из пострадавших автомобилей въехал ВАЗ.

По данным ГИБДД Барнаула, "Тойотой" управлял 1998 г.р. Водитель не выдержал скоростной режим и не справился с управлением. В ДТП пострадала девушка 2000 г.р. Ей оказали медицинскую помощь.

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