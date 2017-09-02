В Барнауле Toyota врезалась в стену и перевернулась

ДТП на улице Север-Западной. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на улице Север-Западной. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на улице Север-Западной. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на Север-Западной. Фото : vk.com/barneos22.

Автомобиль двигался по улице Северо-Западной в сторону Юрина на большой скорости. Он врезался в бетонную плиту и перевернулся, пролетев несколько десятков метров. Водитель и пассажир не получили видимых повреждений, зато автомобиль в ужасном состоянии.

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