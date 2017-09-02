В Барнауле Toyota врезалась в стену и перевернулась

Поздно вечером 1 сентября автомобиль Toyota врезался в бетонную плиту и перевернулся. В салоне находилось два молодых человека, сообщают подписчики паблика "Барнаул22".
ДТП на улице Север-Западной. Фото : vk.com/barneos22.
ДТП на улице Север-Западной. Фото : vk.com/barneos22.
ДТП на улице Север-Западной. Фото : vk.com/barneos22.
ДТП на Север-Западной. Фото : vk.com/barneos22.
Автомобиль двигался по улице Северо-Западной в сторону Юрина на большой скорости. Он врезался в бетонную плиту и перевернулся, пролетев несколько десятков метров. Водитель и пассажир не получили видимых повреждений, зато автомобиль в ужасном состоянии.
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