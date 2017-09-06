В Барнауле из-за новых дорог снизилось количество ДТП

В Барнауле за полгода на 13% снизилось количество ДТП на отремонтированных дорогах. Об этом рассказал начальник отдела надзора ОГИБДД ГУ МДВ по Алтайскому краю Андрей Дорош во время круглого стола на тему реализации городского проекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает пресс-центр городской администрации.
"Обеспечение безопасности — первостепенная задача. И мы уже видим снижение количества происшествий на отремонтированных участках дорог — за полугодие это число снизилось на 13%. Работа в направлении безопасности ведётся комплексно, ведь на отремонтированных участках не всегда соблюдается скоростной режим. Поэтому за этот год в краевой столице установлено 8 новых камер фиксации нарушений, 2 — перенесены и в следующей году планируется размещение 7 новых камер", — рассказал Дорош.
В администрации города отмечают, что за качеством ремонта дорог следят в режиме онлайн, потому что некоторые объекты ремонтируют ночью. Кроме того, есть специальная техника, которая позволяет следить за ровностью. Она проезжает участок, затем выдает график. Если уложенный асфальт не соответствует международным показателям ровности, то верхний слой срезается и укладывается заново.
В рамках проекта в городе отремонтируют 33 участка улиц, две федеральные и две региональные трассы. Всего на ремонт дорог направили 1,3 млрд рублей.
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