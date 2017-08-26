Специалисты показали, как проверяют упругость дорог под Барнаулом

Константин Зорий,

заместитель начальника "Алтайавтодора" по строительству, качеству и техническим вопросам:

Исследования проводятся с применением современного оборудования, которое определяет упругость участка дорожного покрытия. Специальным штампом создаем пятитонную нагрузку на полотно, и, измеряя прогиб дорожной одежды, определяем значение модуля упругости. Эти данные позволяют определить какой вид работ необходимо выполнить на этом участке: обновление одного или двух слоев покрытия, либо более трудоемкие работы – усиление основания дороги.

24 августа дорожная лаборатория работала на дороге "Калманка-Новороманово-Лебяжье". Выяснилось, что здесь слабое основание, его необходимо усиливать. Сделать это планируют с помощью ресайклера — машины, которая перерабатывает старый асфальт в новое основание. Всего в 2018 году дорожники обновят около 10 км трассы.

Предварительный план ремонтной кампании по программе "Безопасные и качественные дороги" уже составлен, но по результатам диагностики в сентябре его актуализируют. Согласно плану, на территории барнаульской агломерации будет отремонтировано пять автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и 42 дороги в Барнауле. Всего - более 110 км.

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