В Барнауле легковой автомобиль столкнулся со скорой помощью

В Барнауле столкнулась автомобили Subaru и скорая помощь, сообщают подписчики "Барнаул22". Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Антона Петрова и Солнечная поляна днем 28 октября. По словам очевидцев, на этом участке дороги собралась пробка.
ДТП в Барнауле. Фото : Михаил Гуляев.
ДТП в Барнауле. Фото : Михаил Гуляев.
ДТП в Барнауле. Фото : Михаил Гуляев.
Подписчики сообщества "Барнаул22" сообщают, что на место ДТП приезжала вторая скорая помощь. Здесь также были машины сотрудников ДПС, МЧС. Пишут также, что медики, которые были в автомобили "скорой" получили ушибы.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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