Автоновости

В Барнауле легковой автомобиль столкнулся со скорой помощью

Сегодня, 16:32.
Автоновости

В Барнауле столкнулась автомобили Subaru и скорая помощь, сообщают подписчики "Барнаул22". Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Антона Петрова и Солнечная поляна днем 28 октября. По словам очевидцев, на этом участке дороги собралась пробка.

Подписчики сообщества "Барнаул22" сообщают, что на место ДТП приезжала вторая скорая помощь. Здесь также были машины сотрудников ДПС, МЧС. Пишут также, что медики, которые были в автомобили "скорой" получили ушибы. 

Обстоятельства ДТП выясняются. 

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