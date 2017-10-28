В Барнауле легковой автомобиль столкнулся со скорой помощью

ДТП в Барнауле. Фото : Михаил Гуляев. ДТП в Барнауле. Фото : Михаил Гуляев. ДТП в Барнауле. Фото : Михаил Гуляев.

Подписчики сообщества "Барнаул22" сообщают, что на место ДТП приезжала вторая скорая помощь. Здесь также были машины сотрудников ДПС, МЧС. Пишут также, что медики, которые были в автомобили "скорой" получили ушибы.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.