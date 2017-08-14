В Барнауле на Горе перевернулся грузовик и перекрыл движение трамваям

Около шести вечера в Барнауле на Змеиногорском тракте в районе остановки "Михаила Ломоносова" перевернулся грузовик — возможно, с гречкой или песком. Груз высыпался на трамвайные пути, движение электротранспорта блокировано. В ДТП пострадали два легковых авто.
Из-за аварии собралась большая пробка от начала Красноармейского до остановки "Солнечная". На ул. Аванесова до ДТП скорость движения не превышает 5 км/ч. Это самая "мощная" пробка в городе на данный момент.
Очевидцы отмечают, что из бака грузовика на дорогу вылилось топливо. На месте работают пожарные и ГИБДД. О возможных пострадавших пока ничего не известно. Очевидцы в Barnaul22 сообщают, что грузовик поставили на колеса, водитель засыпает груз обратно лопатой.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.