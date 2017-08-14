В Барнауле на Горе перевернулся грузовик и перекрыл движение трамваям

Из-за аварии собралась большая пробка от начала Красноармейского до остановки "Солнечная". На ул. Аванесова до ДТП скорость движения не превышает 5 км/ч. Это самая "мощная" пробка в городе на данный момент.

Очевидцы отмечают, что из бака грузовика на дорогу вылилось топливо. На месте работают пожарные и ГИБДД. О возможных пострадавших пока ничего не известно. Очевидцы в Barnaul22 сообщают, что грузовик поставили на колеса, водитель засыпает груз обратно лопатой.

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