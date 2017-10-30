В Барнауле на Канатном проезде установят запрещающий знак

1 ноября на участке проезда Канатный в Барнауле установят запрещающий въезд знак. Об этом сообщили в городской администрации.
Дорожные знаки 3.1 "Въезд запрещен" установят на участке от дома №110 до дома №118 по Канатному проезду. Это делается чтобы зимой обеспечить безопасность дорожного движения.
Водителей просят быть внимательней на этом участке дороги.
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