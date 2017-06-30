В Барнауле на несколько дней изменят популярные автобусные маршруты

С 1 июля до утра 3 июля в Барнауле перекроют участок улицы Эмилии Алексеевой от Малахова до Глушкова. Это приведет к временному изменению схемы движения нескольких автобусных маршрутов.
Перекрытие связано с капитальным ремонтом теплосети на улице Малахова, пояснили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.
Изменения коснутся следующих маршрутов
- №35, 57: объезд участка по улицам Петра Сухова и 40 лет Октября
- №32, 41, 51, 76, 120: объезд по малой проезжей части проспекта Космонавтов и ул.40 лет Октября
- №51, 76, 120: объезда по Малахова, малой проезжей части проспекта Космонавтов и ул.40 лет Октября
Участников дорожного движения просят заранее выбирать маршруты объезда.
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