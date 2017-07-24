В Барнауле на полторы недели перекроют часть улицы в центре города

В Барнауле с 8 утра 26 июля до 9 часов вечера 4 августа перекроют движение на улице Никитина в районе дома №40, сообщает пресс-служба мэрии.

Это связано со строительством сети канализации к дому №38 на Комсомольском проспекте. Водителей просят выбирать маршруты объезда. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.